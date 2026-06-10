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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Forstbagger bei Waldarbeiten in Brand geraten - hoher Sachschaden

Gräfenthal (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16.30 Uhr in einem Waldgebiet bei Gräfenthal zu einem Brand an einer Arbeitsmaschine. Eine Forstfirma führte dort Waldarbeiten durch, als ein Kettenbagger aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraumes Feuer fing. Mehrere Arbeiter versuchten umgehend, den Brand zu löschen, konnten die Flammen jedoch nicht unter Kontrolle bringen. Die alarmierte Feuerwehr kam zum Einsatz und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers. Dennoch brannte der Forstbagger vollständig aus und wurde zerstört. Es entstand ein Sachschaden von rund 350.000 Euro. Personen wurden durch das Brandgeschehen glücklicherweise nicht verletzt. Auch weiterer Fremdschaden entstand nicht. Ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld nahm die Ermittlungen vor Ort auf. Nach derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt im Bereich des Motorraumes als Brandursache ausgegangen. Im Zusammenhang mit den Lösch- und Bergungsmaßnahmen musste die angrenzende Landesstraße 1150 zeitweise voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen gegen 19 Uhr konnte die Sperrung wieder vollständig aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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