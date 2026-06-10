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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Wohnhauses

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 18.10 Uhr, wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle der Brand eines Wohnhauses in Neustadt an der Orla in der Hauptstraße gemeldet. Offenbar kam es im hinteren Teil des Hauses aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden. Die beiden Bewohner wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf ca. 80.000 Euro. Bis gegen 04.40 Uhr dauerten die Löscharbeiten an. Die Feuerwehr ist jedoch noch vor Ort. Die KPI Saalfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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