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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am vergangenen Freitag, den 05.06.2026, gegen 08.30 Uhr, befuhr der 35-jährige Radfahrer in Rudolstadt die Erfurter Straße von Schaala kommend in Richtung Hauptstraße. Dort verließ er die Straße, um auf einen Seitenstreifen den rückwärtigen Verkehr durchzulassen. Im Anschluss wollte er wieder auf die Fahrbahn auffahren. In dem Moment kam ein weißer PKW und fuhr dem 35-Jährigen von hinten auf sein Fahrrad auf, dabei stürzte er und zog sich Verletzungen zu. Das Fahrrad wurde noch einige Meter von dem PKW mitgeschleift. Der Fahrer des weißen PKW entfernte sich nach bisherigen Erkenntnissen, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, von der Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0139306 bei der Saalfelder Polizei, Tel.: 03671 560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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