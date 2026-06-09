Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen festgestellt

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Polizeibeamte am gestrigen Tag mehrere Verstöße fest.

Gegen Mittag wurde in Rudolstadt ein 69-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,66 Promille. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am frühen Abend, gegen 17:00 Uhr, unterzogen Beamte in Saalfeld einen 23-jährigen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass das von ihm geführte Fahrzeug als unterschlagen ausgeschrieben war. Der Pkw wurde abgeschleppt. Zudem reagierte ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Im Krankenhaus erfolgte anschließend die Entnahme einer Blutprobe. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Kurz nach 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Königsee einen 46-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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