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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Mopedfahrerin

Saalfeld (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 13.45 Uhr in Saalfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Jugendliche war mit ihrem Moped auf einem Feldweg in Richtung Lohweg/Bahndamm unterwegs. Im Bereich einer Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 65-jährigen Fahrers.

Durch die Kollision stürzte die 16-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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