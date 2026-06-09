Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Judenbach (ots)
Am Montag, gegen 17.40 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kraftrades die Landstraße in Richtung Schauberg. In einer Linkskurve musste er einem weißen Transporter mit den Kennzeichenfragmenten "GR" ausweichen, da dieser mittig fuhr. Der Jugendliche kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Er sowie auch sein 18-jähriger Sozius zogen sich Verletzungen zu. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer des weißen Transporters verließ, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0142088 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 0361 574376100 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell