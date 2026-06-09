Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Judenbach (ots)

Am Montag, gegen 17.40 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Kraftrades die Landstraße in Richtung Schauberg. In einer Linkskurve musste er einem weißen Transporter mit den Kennzeichenfragmenten "GR" ausweichen, da dieser mittig fuhr. Der Jugendliche kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Er sowie auch sein 18-jähriger Sozius zogen sich Verletzungen zu. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer des weißen Transporters verließ, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen, die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0142088 bei der Polizei Sonneberg, Tel.: 0361 574376100 zu melden.

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