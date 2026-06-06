LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt in Blankenberg

Ziegenrück (ots) - Am Dienstag, gegen 11.50 Uhr, befuhr der 51-jährige Radfahrer in Ziegenrück die Straße der Einheit. Hier bremste er sein Rad so stark ab, dass er in der Folge zu Fall kam und sich Verletzungen zuzog. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

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