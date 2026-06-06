Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt in Blankenberg
Rosenthal am Rennsteig (ots)
Am Freitag, den 05.06.2026 gegen 23:30 Uhr wurde ein 56-jähriger Opel-Fahrer in der Ortslage Blankenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
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