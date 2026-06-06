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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt in Blankenberg

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026 gegen 23:30 Uhr wurde ein 56-jähriger Opel-Fahrer in der Ortslage Blankenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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