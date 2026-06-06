LPI-SLF: Simson S51 entwendet

Sonneberg (ots) - Am gestrigen Mittag kam es kurz nach 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 89 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 89 aus Richtung der Kreuzung zur B 4 kommend und beabsichtigte, nach rechts in die Mittlere Motsch abzubiegen. Ein nachfolgender 62-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte das Abbremsen des Vorausfahrenden offenbar zu spät und fuhr auf dessen ...

mehr