Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Simson S51 entwendet
Bad Lobenstein (ots)
Am Freitagabend wurde in Bad Lobenstein im Bereich der Straße "Hain" eine rote Simson entwendet. Auf dem angefügten Foto der Simson ist noch die Aufschrift" Simson" auf dem Tank zu sehen, diese ist aktuell aber nicht mehr aufgebracht. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet hierzu um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mögl. Tätern.
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