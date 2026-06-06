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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson S51 entwendet

LPI-SLF: Simson S51 entwendet
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Bad Lobenstein (ots)

Am Freitagabend wurde in Bad Lobenstein im Bereich der Straße "Hain" eine rote Simson entwendet. Auf dem angefügten Foto der Simson ist noch die Aufschrift" Simson" auf dem Tank zu sehen, diese ist aktuell aber nicht mehr aufgebracht. Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet hierzu um sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mögl. Tätern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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