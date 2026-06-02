Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall - Ein Leichtverletzter

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Mittag kam es kurz nach 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 89 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 89 aus Richtung der Kreuzung zur B 4 kommend und beabsichtigte, nach rechts in die Mittlere Motsch abzubiegen. Ein nachfolgender 62-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte das Abbremsen des Vorausfahrenden offenbar zu spät und fuhr auf dessen Fahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der 69-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Pkw des 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell