PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall - Ein Leichtverletzter

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Mittag kam es kurz nach 13:00 Uhr auf der Bundesstraße 89 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 89 aus Richtung der Kreuzung zur B 4 kommend und beabsichtigte, nach rechts in die Mittlere Motsch abzubiegen. Ein nachfolgender 62-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte das Abbremsen des Vorausfahrenden offenbar zu spät und fuhr auf dessen Fahrzeug auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der 69-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Pkw des 62-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 08:06

    LPI-SLF: Unfall zwischen PKW und Moped - glücklicherweise ohne Verletzte

    Saalfeld (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es kurz vor 17:00 Uhr im Kreisverkehr im Bereich der Beulwitzer Straße, unweit des Aldi-Supermarktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Eine 17-jährige Mopedfahrerin befuhr mit ihrem Sozius den Kreisverkehr, als ein 73-jähriger Pkw-Fahrer in diesen einfuhr. Dabei übersah der Mann offenbar die ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 08:00

    LPI-SLF: Auffahrunfall an der Ankerwerkskreuzung

    B85/ Rudolstadt (ots) - Kurz vor 08:00 Uhr kam es im Bereich der Ankerwerkskreuzung zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Beide Fahrzeuge befuhren die Herbert-Stauch-Straße aus Saalfeld kommend in Fahrtrichtung Rudolstadt. Als die Ampel von Grün auf Gelb wechselte, bremste der vorausfahrende 51-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug ab. Die nachfolgende 38-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 07:39

    LPI-SLF: Einbruch in Firmenlager - Zeugen gesucht

    Pößneck (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Augenseestraße. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Unbekannten in einen Lagerraum ein und entwendeten dort mehrere Akkus sowie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 800 Euro. Darüber hinaus entstand Sachschaden an der Zugangstür des Lagerraums. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren