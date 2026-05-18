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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Fahrer weicht Wildtieren aus und verunfallt

L1147 Neuhaus-Katzhütte (ots)

Am Samstagabend kam es auf der Landesstraße 1147 zu einem Unfall. Ein 60-Jähriger war mit seinem Transporter von Neuhaus kommend in Richtung Katzhütte unterwegs. In einer Kurve kreuzten plötzlich mehrere Wildtiere die Straße. In der Folge wich der Fahrer aus, verlor die Kontrolle über seinen PKW und rutschte mehrere Meter eine abfallende Böschung hinunter. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt, jedoch entstand Schaden am Fahrzeug und die Bergung gestaltete sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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