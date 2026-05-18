LPI-SLF: PKW-Fahrer weicht Wildtieren aus und verunfallt

B90/ Groschwitz (ots) - "Das ist aber nicht so nett" - diese Beschreibung dürfte auf einen Umstand zutreffen, der sich am Sonntagmorgen kurz vor Rudolstadt ereignete. Gegen 10 Uhr war ein Mann mit seinem Porsche auf der Bundesstraße 90 unterwegs. Nahe der Abfahrt Groschwitz musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand bremsen, da sich zwei Pferde auf der Straße befanden. Plötzlich positionierte sich ein Pferd vor sowie das andere Pferd hinter seinem PKW - ein Wegfahren war ...

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