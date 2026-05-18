Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: PKW-Fahrer weicht Wildtieren aus und verunfallt
L1147 Neuhaus-Katzhütte (ots)
Am Samstagabend kam es auf der Landesstraße 1147 zu einem Unfall. Ein 60-Jähriger war mit seinem Transporter von Neuhaus kommend in Richtung Katzhütte unterwegs. In einer Kurve kreuzten plötzlich mehrere Wildtiere die Straße. In der Folge wich der Fahrer aus, verlor die Kontrolle über seinen PKW und rutschte mehrere Meter eine abfallende Böschung hinunter. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt, jedoch entstand Schaden am Fahrzeug und die Bergung gestaltete sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten schwierig.
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