Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Frankenblick (ots)

Am Freitag, gegen 08.55 Uhr, befuhr der 68-jährige Fahrer eines PKW in Frankenblick die Hämmerer Ortsstraße in Richtung Steinach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Hausmauer. Er zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und der Hauswand entstand Sachschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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