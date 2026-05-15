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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kommt von der Straße ab - Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol

Kaulsdorf (ots)

Am Donnerstag, dem 14.05.2026, gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Unterloquitz und Hockeroda informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 32-jähriger Pkw‑Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen war und dabei sowohl eine Leitplanke als auch ein Verkehrsschild beschädigte.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab eine Atemalkoholmessung, dass der Fahrer mit über 1,1 Promille unterwegs war. Zudem reagierte ein sogenannter Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel.

Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, und der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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