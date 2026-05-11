Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Daniel Franz aus Neundorf

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Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis (ots)

Seit dem 08.05.2026 wird der Daniel Franz, *15.03.1984 aus Neundorf, Gemeinde Rosenthal am Rennsteig vermisst und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Zuletzt gesehen wurde er am 29.04.2026.

Daniel wird wie folgt beschrieben:

- Er ist schlank und 1,60m bis 1,70m groß, trägt kurze, dunkle Haare und eine Brille. (vmtl. dunkles Gestell, quadratischer Brillenrahmen) - Auffällig ist die mitgeführte, blaue Kapuzenjacke mit Bergmotiv und dem Aufdruck "Outdoorjackets" u. a. auf der rechten Schulter - Er soll einen grauen Pullover mit Reißverschluss, dazu blaue Jeans und braune Schuhe tragen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 oder die Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-4170 entgegen.

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