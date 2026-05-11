Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Daniel Franz aus Neundorf
Rosenthal am Rennsteig, Saale-Orla-Kreis (ots)
Seit dem 08.05.2026 wird der Daniel Franz, *15.03.1984 aus Neundorf, Gemeinde Rosenthal am Rennsteig vermisst und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Zuletzt gesehen wurde er am 29.04.2026.
Daniel wird wie folgt beschrieben:
- Er ist schlank und 1,60m bis 1,70m groß, trägt kurze, dunkle Haare und eine Brille. (vmtl. dunkles Gestell, quadratischer Brillenrahmen) - Auffällig ist die mitgeführte, blaue Kapuzenjacke mit Bergmotiv und dem Aufdruck "Outdoorjackets" u. a. auf der rechten Schulter - Er soll einen grauen Pullover mit Reißverschluss, dazu blaue Jeans und braune Schuhe tragen.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 oder die Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-4170 entgegen.
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
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