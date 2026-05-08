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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiederholt Hinweis auf Masche von betrügerischen Handwerkern

Bad Lobenstein (ots)

Wiederholt kam es bei betrügerischen Handwerkerleistungen zu erhöhten Preisen mit einem unbefriedigenden Ergebnis. Eine Frau aus Bad Lobenstein hatte kürzlich zurückliegend nach einem Handwerkerservice im Internet recherchiert, um ein verstopftes Abwasserrohr reparieren zu lassen. Die offensichtlich nicht fachmännisch erbrachte Leistung führte -wie nachträglich bekannt wurde- einerseits nicht zum Erfolg und schlug andererseits mit mehr als 1300 Euro per Sofort-Kartenzahlung zu Buche. Nun ist die angebliche Firma nicht mehr telefonisch verfügbar, sodass der Verdacht des Betrugs besteht. Polizeilicherseits ergeht der Hinweis, ein besonderes Augenmerk auf die Website im Intranet zu legen und Firmen mit bedacht zu wählen. Bei einer unklaren Situation vor Ort bzw. nach einer möglicherweise betrügerisch erbrachten Leistung bei Ihnen zu Hause, informieren Sie umgehend die Polizei - bevor Sie die offensichtlich unrechtmäßige Zahlungsaufforderung tätigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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