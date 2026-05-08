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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachtrag zu Gefahrguteinsatz

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am Donnerstagmittag befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte, u.a. Feuerwehren, Rettungsdienst, Polizei sowie Vertreter der Stadt etc. aufgrund eines Gefahrgutverdachts in Gorndorf im Einsatz. Schließlich wurde bekannt, dass von den in der Schule aufgefundenen Behältnissen keine Gesundheitsgefahr ausging, sodass nach rund fünf Stunden die Einsatzmaßnahmen beendet wurden. Zuvor waren mehr als 120 Lehrer und Schüler evakuiert worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch die andauernden Verkehrsmaßnahmen wurden gegen 17 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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