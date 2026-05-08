Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nachtrag zu Gefahrguteinsatz
Saalfeld/ Gorndorf (ots)
Am Donnerstagmittag befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte, u.a. Feuerwehren, Rettungsdienst, Polizei sowie Vertreter der Stadt etc. aufgrund eines Gefahrgutverdachts in Gorndorf im Einsatz. Schließlich wurde bekannt, dass von den in der Schule aufgefundenen Behältnissen keine Gesundheitsgefahr ausging, sodass nach rund fünf Stunden die Einsatzmaßnahmen beendet wurden. Zuvor waren mehr als 120 Lehrer und Schüler evakuiert worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, auch die andauernden Verkehrsmaßnahmen wurden gegen 17 Uhr beendet.
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