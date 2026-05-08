LPI-SLF: Nachtrag zu Gefahrguteinsatz

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am Samstag, dem 02.05.2026, wurde in der Zeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr ein grauer VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Schotterparkplatz neben dem Sportplatz in Saalburg-Ebersdorf, während die Halterin ein Fußballspiel besuchte. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie mehrere Beschädigungen fest. Unter anderem befanden sich Löcher im Blech des Kotflügels. Der oder ...

mehr