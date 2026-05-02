Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisster älterer Herr

Saalfeld (ots)

Saalfeld Seit Freitag, den 01.05.2026, wird der 71-jährige Heinz Müller vermisst. Er wurde letztmalig gegen 18:00 Uhr in Weißbach (bei Uhlstädt-Kirchhasel) im privaten Umfeld gesehen.

Herr Müller wird wie folgt beschrieben:

- ca. 165 bis 175 cm - kurzes graues Haar - kräftige Statur

Er ist bekleidet mit:

- dunkel blaue Steppjacke - graue lange Hose - schwarzes Basecap - braune Lederschuhe

Unterwegs ist Herr Müller mit einem auffälligen hellgrünen Damenrad. Herr Müller leidet an einer beginnenden Demenz und ist auf Medikamente angewiesen.

Wer den Vermissten gesehen hat, kann sich über die 03671/560 direkt an die Polizei Saalfeld wenden

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