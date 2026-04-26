Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waschmaschinendiebstahl in der Nacht

Sonneberg (ots)

In der Nacht vom 24.04.2026 zum 25.04.2026 kam es zu einem Diebstahl in der Coburger Straße in Sonneberg. Hierbei wurde eine Waschmaschine aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Noch am selben Tag stellte eine Streifenbesatzung zur Mittagszeit zwei Radfahrer fest. Einer von ihnen transportierte eine Waschmaschine auf seinem Anhänger. Während der Prüfung der beiden amtsbekannten 32- jährigen und 29-jährigen Personen zeigte sich, dass es sich bei der Waschmaschine um die entwendete aus der Nacht handelt. Das Beutegut wurde folglich durch die Beamten sichergestellt.

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