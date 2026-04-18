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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Pößneck (ots)

Am 17.04.2026 gegen 21:15 Uhr befuhr eine 37-jährige Radfahrerin die Friedrich-Engels-Straße in Ri. Alexander-Puschkin-Platz in Pößneck. Hierbei kam die Radfahrin zu Fall und musste med. behandelt werden. Die Radfahrerin trug keinen Schutzhelm. Die aufnehmenden Polizeivollzugsbeamten nahmen im Rahmen der Unfallaufnahme bei der Frau Atemalkoholgeruch war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,81 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Verkehrsstrafverfahren eingeleitet werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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