Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Radfahrerin stürzt und verletzt sich
Pößneck (ots)
Am 17.04.2026 gegen 21:15 Uhr befuhr eine 37-jährige Radfahrerin die Friedrich-Engels-Straße in Ri. Alexander-Puschkin-Platz in Pößneck. Hierbei kam die Radfahrin zu Fall und musste med. behandelt werden. Die Radfahrerin trug keinen Schutzhelm. Die aufnehmenden Polizeivollzugsbeamten nahmen im Rahmen der Unfallaufnahme bei der Frau Atemalkoholgeruch war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,81 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Verkehrsstrafverfahren eingeleitet werden musste.
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