LPI-SLF: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Neustadt an der Orla (ots) - Am Donnerstag, dem 16.04.2026, gegen 06:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Straße "Zum Festplatz" in Neustadt an der Orla, dass die Glastür des Marktes beschädigt worden sei. Nach Sichtung der Aufnahmen der Überwachungskamera wurde deutlich, dass ein zunächst unbekannter Mann einen Gegenstand mehrfach gegen die Glastür geworfen hatte. Im Zuge der Ermittlungen konnte ...

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