Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer verstirbt nach Unfall im Krankenhaus

Bad Lobenstein (ots)

Wie bereits bekannt, ereignete sich am Dienstag, dem 07.04.2026, gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B90 bei Bad Lobenstein in Richtung Saaldorf. Zunächst kollidierte ein Pkw-Fahrer (Lada) mit einem Lkw. In der Folge geriet der Lada auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Renault zusammen. Anschließend überschlug sich der Lada und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 57-jährige Lada-Fahrer konnte durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er später im Krankenhaus verstarb. In dem Renault befand sich eine Familie. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer des Renaults leicht verletzt, eine Mitfahrerin schwer, glücklicherweise aber nicht lebensbedrohlich. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Aufgrund des Unfalls war die B90 im betroffenen Bereich bis etwa 20:30 Uhr voll gesperrt. Die genaue Unfallursache wird derzeit anhand der gesicherten Spuren am Unfallort sowie unter Hinzuziehung eines Gutachters ermittelt.

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