Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Saale-Orla-Kreis (ots)

Im vergangenen Wochenende führten Beamte der PI Saale-Orla mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden vier Fahrzeugführer festgestellt, welche ihre jeweiligen Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss nutzten.

Am Freitag, gegen 14.50 Uhr, kontrollierten die Beamten den 63-jährigen Fahrer eines Kleintransporters in Gefell im Lärchenweg. Bei ihm ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,7 Promille.

Am Samstag, gegen 14.55 Uhr, ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest bei einem 63-Jährigen, welcher in Gefell in der Friedensstraße mit seinem PKW kontrolliert wurde, ebenfalls einen Wert von mehr als 0,7 Promille.

Am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, wurde der 40-jährige Fahrer eines PKW in Tegau einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm ergab der gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Gegen alle 3 Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, ergab der Alkoholtest bei dem 47-jährigen Fahrer eines PKW in Neustadt an der Orla, in der Triptiser Straße, einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell