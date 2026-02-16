PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

Saale-Orla-Kreis (ots)

Im vergangenen Wochenende führten Beamte der PI Saale-Orla mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden vier Fahrzeugführer festgestellt, welche ihre jeweiligen Fahrzeuge unter Alkoholeinfluss nutzten.

Am Freitag, gegen 14.50 Uhr, kontrollierten die Beamten den 63-jährigen Fahrer eines Kleintransporters in Gefell im Lärchenweg. Bei ihm ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 0,7 Promille.

Am Samstag, gegen 14.55 Uhr, ergab der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest bei einem 63-Jährigen, welcher in Gefell in der Friedensstraße mit seinem PKW kontrolliert wurde, ebenfalls einen Wert von mehr als 0,7 Promille.

Am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, wurde der 40-jährige Fahrer eines PKW in Tegau einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm ergab der gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,0 Promille. Gegen alle 3 Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Sonntag, gegen 20.00 Uhr, ergab der Alkoholtest bei dem 47-jährigen Fahrer eines PKW in Neustadt an der Orla, in der Triptiser Straße, einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 09:51

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Pößneck (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 04.20 Uhr, befuhr der 52-jährige Fahrer eines PKW in Pößneck die Saalfelder Straße in Richtung Saalfeld. Vor ihm fuhr ein Winterdienstfahrzeug. Aufgrund von Schneeglätte fuhr der 52-Jährige auf das Fahrzeug des Winterdienstes auf und verletzte sich dabei. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 09:50

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

    Zollgrün (ots) - Am Freitag, gegen 21.15 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße aus Richtung Zollgrün kommend in Richtung Schleiz. In einer Rechtskurve kam er, aus bisher unbekannter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinab und überschlug sich in der Folge. Der junge Mann sowie sein 16-jähriger Beifahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:29

    LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

    Saalfeld / Dittrichshütte (ots) - Am Freitag, dem 13.02.2026, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich in Dittrichshütte, in der Straße "An der Windmühle" ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Linienbus befuhr die Straße aus Richtung Burkersdorf kommend. In einer Rechtskurve kam diesem ein Pkw teilweise auf seiner Fahrspur entgegen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Bus nach rechts aus und der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren