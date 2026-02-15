Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Alkohol im Straßenverkehr
Steinach (ots)
Am Samstag wurde gegen Mittag in Steinach ein Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, woraufhin er einem Vortest unterzogen wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,58 Promille. Das gerichtsverwertbare Ergebnis lautete im Anschluss 0,29 mg/l, ab 0,25mg/l handelt es sich um eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro sowie ein Monat Fahrverbot.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell