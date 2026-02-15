Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkohol im Straßenverkehr

Steinach (ots)

Am Samstag wurde gegen Mittag in Steinach ein Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, woraufhin er einem Vortest unterzogen wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,58 Promille. Das gerichtsverwertbare Ergebnis lautete im Anschluss 0,29 mg/l, ab 0,25mg/l handelt es sich um eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell