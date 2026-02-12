Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisstenfall
Ein Dokument
Neuhaus am Rennweg (ots)
Seit dem 12.02.2026 gegen 10:30 Uhr wird die 14-jährige Ashley P. vermisst. Das Mädchen befand sich zuletzt in einem Kinderwohnheim in Neuhaus am Rennweg und lief dort weg.
Personenbeschreibung:
weiblich, ca. 1,70 cm, schlank, dunkles schulterlanges Haar, lila Kleid, schwarzer Kapuzenpulli, helle Jeans, schwarze Jacke, schwarzer Rucksack mit Deutschlandbutton
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell