Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Pößneck (ots)
Am Dienstag, dem 10.02.2026, gegen 16:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Neustädter Straße/Kurzackerstraße (Chausseehauskreuzung) in Pößneck ein Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Frau leicht verletzt wurde. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie mussten im Anschluss abgeschleppt werden.
Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt.
