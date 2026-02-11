Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pößneck (ots)

Am Dienstag, dem 10.02.2026, gegen 16:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Neustädter Straße/Kurzackerstraße (Chausseehauskreuzung) in Pößneck ein Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Frau leicht verletzt wurde. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit noch ermittelt.

