Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Pkw kollidiert mit Bäumen

Katzhütte (LK Sonneberg) (ots)

Am Mittwoch, dem 04.02.2026, gegen 10:45 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die L 1112 von Katzhütte in Richtung Scheibe-Alsbach. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit mehreren Bäumen am Straßenrand und kippte anschließend zurück auf die Fahrbahn.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch entstand Sachschaden am Pkw. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Verkehrs in diesem Bereich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
