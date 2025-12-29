PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weihnachtsbesuch in der PI Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am 24. Dezember besuchte die Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, Frau Beate Meißner, die Polizeiinspektion Sonneberg. Der schon traditionelle Weihnachtsbesuch der Dienststelle zu Heiligabend ist fester Bestandteil ihrer "Rundreise" bei Einrichtungen, die an den Feiertagen für andere Menschen da sind und bei Not Hilfe leisten.

Der Behördenleiter Ltd. PD Gregor Zeh und der Dienststellenleiter, POR Andreas Barnikol begrüßten Frau Meißner und luden sie zu einer Gesprächsrunde in den feierlich geschmückten Sozialraum der Dienststelle ein. Bei Kaffee und Plätzchen erkundigte sich Frau Meißner bei den anwesenden Kolleginnen und Kollegen der Tagschicht über die Einsatzlage und die Herausforderungen für 2026. Sie bedankte sich für die hervorragenden Leistungen der Dienststelle und versprach, den bevorstehenden Neubau der Dienststelle im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Mit der Übergabe eines Präsentkorbes dankte sie den Kolleginnen und Kollegen für ihren Dienst an den Feiertagen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 13:32

    LPI-SLF: Diebstahl aus Lieferfahrzeug

    Sonneberg (ots) - Im Zeitraum von Heiligabend, 24.12.25, 18:00 Uhr bis 26.12.25, 13:00 Uhr wurde in der Bernhardstraße in Sonneberg durch einen unbekannten Täter mittels Stein die Fahrerscheibe eines geparkten Zustellerfahrzeugs eingeschlagen. Hierdurch gelang es dem Täter, Pakete und weitere Gegenstände aus dem Fahrzeug zu entwenden. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der PI Sonneberg mitzuteilen. ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 13:19

    LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht in Sonneberger Altstadt

    Sonneberg (ots) - Am Samstag, den 27.12.2025 kam es in den frühen Morgenstunden in Sonneberg (Altstadt) zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kollidierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Steinersgasse zunächst mit einem Gartenzaun und im Anschluss mit einem Vorhausdach. Durch das Unfallgeschehen wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR verursacht. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 11:23

    LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Königsee (ots) - In der Nacht vom 27.12.25 zum 28.12.25 wurde durch bisher unbekannte Täter in Königsee, Am Kümmelbrunnen ein dort befindlicher Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Zur Höhe des Beutegutes können zum derzeitigen Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 25518834 bei der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren