Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weihnachtsbesuch in der PI Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am 24. Dezember besuchte die Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz, Frau Beate Meißner, die Polizeiinspektion Sonneberg. Der schon traditionelle Weihnachtsbesuch der Dienststelle zu Heiligabend ist fester Bestandteil ihrer "Rundreise" bei Einrichtungen, die an den Feiertagen für andere Menschen da sind und bei Not Hilfe leisten.

Der Behördenleiter Ltd. PD Gregor Zeh und der Dienststellenleiter, POR Andreas Barnikol begrüßten Frau Meißner und luden sie zu einer Gesprächsrunde in den feierlich geschmückten Sozialraum der Dienststelle ein. Bei Kaffee und Plätzchen erkundigte sich Frau Meißner bei den anwesenden Kolleginnen und Kollegen der Tagschicht über die Einsatzlage und die Herausforderungen für 2026. Sie bedankte sich für die hervorragenden Leistungen der Dienststelle und versprach, den bevorstehenden Neubau der Dienststelle im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Mit der Übergabe eines Präsentkorbes dankte sie den Kolleginnen und Kollegen für ihren Dienst an den Feiertagen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell