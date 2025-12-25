Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vermisste 15-jährige
Saalfeld (ots)
Seit Dienstagabend wird die 15-jährige Lea Sophie Schwittling aus dem Mädchenwohnheim in Saalfeld vermisst. Zur Bekleidung ist nichts bekannt, da Lea Sophie die Einrichtung gegen 22.45 Uhr unbemerkt mit einer weiteren Bewohnerin verließ. Es ist möglich, dass sie sich in Jena aufhält. Lea Sophie ist 165 cm groß, schlank und hat dunkelblonde lange Haare. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei Saalfeld, Tel. 03671 560, entgegen.
