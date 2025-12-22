Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verunfallte Pkw-Fahrerin durch Suchmaßnahmen aufgefunden

Saalfelder Höhe (B281) (ots)

Am Samstag, dem 20.12.2025, gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Fahrzeug im Wald in einem Bach liegen soll. Der genaue Ort befand sich nahe der K 178, die von der B 281 aus (aus Richtung Saalfeld kommend), nach der Abfahrt nach Eyba, abzweigt. Im dortigen Mühlgrabenbach wurde das Fahrzeug schließlich entdeckt.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie fest, dass sich keine Person mehr im Fahrzeug befand. Eine sofort eingeleitete Absuche des Nahbereichs nach möglichen verletzten Personen verlief zunächst ohne Erfolg. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, unter anderem mit einem Fährtenspürhund sowie einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Meuselbach, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist.

Durch die Drohne konnte in der Nähe eine sogenannte Wärmebildsignatur, also eine auffällige Wärmequelle, festgestellt werden. Auf diese Weise gelang es, die ortsunkundige 72-jährige Fahrerin des verunfallten Pkw unverletzt aufzufinden. Sie hatte sich offenbar zunächst verfahren und sich nach dem Unfall im Wald verlaufen.

Die Frau wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell