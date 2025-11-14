Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Einkaufskomplex: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Saalfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags kam es im Bereich eines Einkaufskomplexes "Mittleren Watzenbach" in Saalfeld zu einem Einbruch. Seit kurz vor 04:00 Uhr befinden sich zahlreiche Polizeikräfte im Einsatz.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in den Komplex ein. Zu möglichem Beutegut oder entstandenen Schäden liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei sowie Unterstützungskräfte sind weiterhin vor Ort und führen umfangreiche Such- und Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sucht Zeugen, die im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 04:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufskomplexes oder in den angrenzenden Straßen beobachtet haben. Hinweise werden unter der Vorgangsnummer 029-6773 unter der Rufnummer 03072-417-1464 entgegengenommen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

