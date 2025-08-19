Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisstenfahndung nach 37-jährigen Frau

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Seit dem 16.08.2025 ist die Alexandra Monique Wolfram-Bock unbekannten Aufenthaltes. Sie wurde am Samstagnachmittag aus dem Krankenhaus in Naila entlassen und kehrte nicht nach Hause (Neustadt an der Orla) zurück.

Frau Wolfram-Bock wird wie folgt beschrieben: - 37 Jahre alt - ca. 1,65m bis 1,70m groß - kräftige Statur - braun-rote schulterlange Haare mit blondierten Spitzen und Undercut - ggf. Nasenpiercing (Ring) - blaue Augen - sie trägt ein schwarzes Oberteil, schwarze halblange Leggins, vmtl. lilafarbene Gartenschuhe - sie führt einen schwarzen Rucksack der Marke "Skechers" mit kupferfarbenen Absetzungen - sie hat folgende Tätowierungen: ◦ ein Baum auf dem rechten Unterarm ◦ eine Sonne im Nacken, darunter ein Wolf in einem Bilderrahmen ◦ Schriftzug "links" auf dem linken Handgelenk ◦ Schriftzug "rechts" auf dem rechten Handgelenk

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-4171464 und die PI Saale-Orla unter 03663-431210 entgegen.

