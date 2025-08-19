PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermisstenfahndung nach 37-jährigen Frau

LPI-SLF: Vermisstenfahndung nach 37-jährigen Frau
  • Bild-Infos
  • Download

Neustadt an der Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Seit dem 16.08.2025 ist die Alexandra Monique Wolfram-Bock unbekannten Aufenthaltes. Sie wurde am Samstagnachmittag aus dem Krankenhaus in Naila entlassen und kehrte nicht nach Hause (Neustadt an der Orla) zurück.

   Frau Wolfram-Bock wird wie folgt beschrieben:
   - 37 Jahre alt
   - ca. 1,65m bis 1,70m groß
   - kräftige Statur
   - braun-rote schulterlange Haare mit blondierten Spitzen und 
     Undercut
   - ggf. Nasenpiercing (Ring)
   - blaue Augen
   - sie trägt ein schwarzes Oberteil, schwarze halblange Leggins, 
     vmtl. lilafarbene Gartenschuhe
   - sie führt einen schwarzen Rucksack der Marke "Skechers" mit 
     kupferfarbenen Absetzungen
   - sie hat folgende Tätowierungen: ◦ ein Baum auf dem rechten
     Unterarm ◦ eine Sonne im Nacken, darunter ein Wolf in 
     einem Bilderrahmen ◦ Schriftzug "links" auf dem linken 
     Handgelenk ◦ Schriftzug "rechts" auf dem rechten 
     Handgelenk

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter 03672-4171464 und die PI Saale-Orla unter 03663-431210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 12:01

    LPI-SLF: Mann nach Hundebiss verletzt, Chihuahua tot

    Bad Blankenburg/ Kleingölitz (ots) - Am Montagabend wurde ein 62-Jähriger durch einen Hundebiss in Kleingölitz verletzt- sein Chihuahua überlebte den Angriff nicht. Der Mann war mit seinem Tier im Ort spazieren als den beiden eine unangeleinte Dogge entgegengerannt kam. Um sein Tier zu schützen nahm der Besitzer es an sich und wurde dadurch im Bereich der Schulter gebissen. Anschließend biss die Dogge offensichtlich ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:16

    LPI-SLF: Einbrecher konnte ermittelt werden

    Probstzella (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag brach ein zunächst Unbekannter in einen Imbiss in Probstzella in der Bahnhofstraße ein. Aus diesem entwendete er mehrere Gegenstände sowie Essen und Bargeld. Der Inhaber sah die männliche Person noch beim Verlassen des Imbisses und konnte diese später in der näheren Umgebung erneut feststellen, sodass die Personalien des nunmehr 34-jährigen Beschuldigten ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:14

    LPI-SLF: ehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

    Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag kam es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu mehreren Verkehrsunfällen, bei welchen Personen zu Schaden kamen. Gegen 07.35 Uhr befuhr ein 13-jähriger Radfahrer in Saalfeld die Pfortenstraße auf dem Gehweg. Von einem dort abgeparkten PKW wurde zeitgleich eine Tür geöffnet, welche in den Gehweg hineinragte. Der 13-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, stieß gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren