Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Philipp Kurt Lanz
Saalfeld / Neuhaus am Rennweg / Erfurt / Stadtilm (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit Mittwoch vermissten 26-jährigen Philipp Kurt Lanz wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte wohlbehalten bei seinen Eltern in Erfurt angetroffen werden. Die Thüringer Polizei bedankt sich für die Mithilfe.
