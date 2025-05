Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jährigen Kilian L. - Polizei bittet um Mithilfe

Sonneberg (ots)

Die Polizei Sonneberg sucht seit dem 02.05.2025 den 26-jährigen Kilian L. (Bild). Er verließ die Wohneinrichtung in Lauscha/ Ernstthal bereits am 30.04.2025 und wurde zuletzt am 01.05.2025 im Stadtgebiet Lichte in Südthüringen gesehen. Seither verliert sich seine Spur. Herr L. ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einem verwirrten und/oder desorientierten Zustand. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzt er öffentliche Verkehrsmittel und kann sich bundesweit bewegen.

Er wird wie folgt beschrieben:

- kräftige Statur - 186 cm; 94 kg - scheinbares Alter: 30 Jahre - mglw. mit olivgrüner Jacke und grauer Jogginghose bekleidet - grds. Brillenträger

Die Polizei Sonneberg bittet bei Antreffen um Hinweise unter 03675/8750 oder bei jeder anderen Dienststelle.

