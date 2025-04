LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Leoni Braun

Dörnfeld an der Heide (ots) - Der seit mehreren Tagen aus Dörnfeld an der Heide vermisste 54-Jährige wurde am Sonntag wohlbehalten in Erfurt aufgegriffen. Somit wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen, die Polizei dankt der Bevölkerung für die eingegangenen Hinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

