LPI-SLF: 17-Jährige aus Wurzbach vermisst

Königsee (ots) - Am Sonntag, dem 16.03.2025, gegen 03.00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger mit einem Pkw die Lindenstraße in Königsee. Dabei kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei diesem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 21-jährige informierte einen Freund und dieser brachte ihn mit seinem Auto nach Hause. Nachdem die Eltern des ...

