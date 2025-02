LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Saalfeld (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 01.00 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Mobilfunkgeschäft in Saalfeld in der Saalstraße. Anschließend entwendeten sie aus den Innenräumen mehrere elektronische Geräte. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0049862 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden. ...

mehr