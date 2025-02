LPI-SLF: Vermisst: Timo Weber

Bad Blankenburg (ots) - Am Donnerstag, den 13.02.2025, gegen 22.00Uhr, wurde der Rettungsleitstelle in Jena ein Brand eines Hauses in der Straße "Untere Mauergasse" in Bad Blankenburg gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren konnten den Brand zügig löschen. Die beiden Bewohner des Hauses bleiben unverletzt. Mutmaßlich war der Brand des Schornsteins ursächlich. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

