LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Sally Grunwald

Neuhaus am Rennweg: (ots) - Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte wiederholt in die Räumlichkeiten des ehemaligen Krankenhauses in Neuhaus am Rennweg ein. Mit mehreren zuvor gestohlenen Schlüsseln wurden verschiedene Räume aufgesucht und Schubfächer geöffnet/ durchsucht. Schlussendlich wurden im aktuellen Vorfall erneut Zugangsschlüssel sowie Bekleidung gestohlen. Bereits am 09.12.2024 hatten sich ...

mehr