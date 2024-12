LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-jähriger

Remptendorf (ots) - Nach Bürgerbeschwerden wurde am gestrigen Tag in der Zeit von 14.30 Uhr bis 10.00 Uhr in Ruppersdorf in Höhe der Grundschule eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von den insgesamt 184, in Richtung Eliasbrunn durchgefahrenen Verkehrsteilnehmern, hielten sich 17 nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 50 km/h. Gegen 7 Fahrzeugführer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet, 10 weitere Fahrzeugführer müssen mit einem ...

