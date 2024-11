LPI-SLF: Sonneberg: 61-jährige Frau vermisst

Sonneberg (ots) - In den Abendstunden des 15.11.2024 kam es in Sonneberg in der Mühlgasse zu einem brennenden Wohnwagen. Durch die Insassen des Wohnwagens wurde versehentlich ein elektrischer Tauschsieder in einem Wassereimer eingeschaltet, welcher nach dem Verdampfen des Wassers einen Plastikeimer und den darunter befindlichen Holzboden entzündete. Das Feuer konnte gelöscht werden. An dem Wohnwagen entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Insassen ...

