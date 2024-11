Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spitzenwert zum ersten Arbeitstag

Föritztal (ots)

Rekordverdächtig zeigte sich ein 37-jähriger VW-Fahrer am frühen Montagnachmittag. Als er am Eröffnungstag der fünften Jahreszeit gegen 14:00 Uhr in der Ortslage Föritztal einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde, nahmen die kontrollierenden Polizeivollzugsbeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab immerhin stolze 3,35 Promille. Doch dem nicht genug, befand sich der junge Mann auf dem Heimweg vom ersten Arbeitstag an neuer Arbeitsstätte. Welche Auswirkungen arbeitsrechtlicher Natur auf den Fahrzeugführer zukommen, ist polizeilich nicht bekannt.

