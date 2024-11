Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dringend weitere Hinweise zu bestehender Öffentlichkeitsfahndung erbeten

Bild-Infos

Download

Triptis/ Schönborn (ots)

Im Fall des seit Mittwochabend vermissten 70-Jährigen aus dem Bereich Triptis/ Schörnborn bittet die Polizei dringend um weitere Hinweise. Bisherige Suchmaßnahmen im Bereich der Bungalowsiedlung Schönborn mit Tauchern, vielen Unterstützungskräften der Thüringer Polizei sowie unter Einsatz von Drohnen und verschiedenen Suchhunden führten nicht zum Auffinden des 70-jährigen Jürgen Halbauer. Einem Zeugenhinweis, wonach der Senior am Donnerstagvormittag auf einem Waldweg in der Nähe des Hundesportplatzes Triptis/ K216 am Stadtwald (Fliegl-Werk 2) gesehen worden sein soll, wird derweil nachgegangen. Jedoch werden dringend weitere Hinweise erbeten. Ein aktuelles Bild des Vermissten wird dieser Meldung noch beigefügt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell