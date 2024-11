LPI-SLF: Suche nach vermisster 16-jähriger

Rudolstadt (ots) - Am heutigen Mittwoch, gegen 16.45 Uhr, ging eine 58jährige in der Keilhauerstraße in Rudolstadt mit ihrem Hund spazieren. An der Bushaltestelle stand eine Gruppe Jugendlicher, welche Knallerbsen warfen. Die Frau bat darum, es zu unterlassen, um mit dem Hund vorbeigehen zu können. Als die Frau an der Gruppe vorbei war, wurde sie von hinten geschubst und stürtzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die ...

