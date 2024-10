Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 36-jähriger Karolin Schönemann

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lauscha (ots)

Seit Samstagabend wird die 36-jährige Karolin Schönemann aus Lauscha vermisst, sodass die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau gebeten wird. Seit Sonntagabend gibt es im Bereich des Feriendorfes in Lauscha einen größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Hundestaffeln, Bergwacht. Rettungsdienst, THW und weiteren Helfern. Hintergrund war, dass die Gesuchte sich ohne bekannten Grund aus dem Feriendorf entfernte und einen 3 Wochen alten Säugling unbeobachtet zurücklies. Letztmalig gesehen wurde die 36-Jährige am Samstagabend, der exakte Zeitpunkt des Verschwindens ist unbekannt. Angehörige fanden das 3 Wochen alte Mädchen allein in der Unterkunft vor und informierten die Polizei. Im Rahmen der Maßnahmen wurde das Kind nach gesundheitlicher Untersuchung im Krankenhaus in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gesuchte sich auch im Bereich Mannheim (letztmaliger Wohnort) oder Weimar (teilweise Aufenthaltsort) befindet. Darüber hinaus laufen die Ermittlungen zum Verschwinden in alle Richtungen und Suchmaßnahmen wurden -bislang erfolglos- bis in die zurückliegende Nacht ausgeschöpft. Das Kind ist den Umständen entsprechend wohlauf.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 160 cm groß und von schlanker Statur -braune, schulterlange Haare -bekleidet mutmaßlich mit rot-weißer Jacke

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie die sachbearbeitende KPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03672- 417 1464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell