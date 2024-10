Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Sundremda (ots)

Seit Samstag, den 19.10.2024 ist die 22-jährige Ilka Espinosa aus Sundremda vermisst. Ilka hat am Samstag, gegen 16:30 Uhr das Haus ihrer Pflegefamilie verlassen und ist seit dem nicht mehr auffindbar. Ilka ist geistig behindert und hat das Auftreten eines Kindes. Sie ist bedingt zeitlich und örtlich orientiert, war jedoch noch nie allein außerhalb des Wohnortes unterwegs. Ilka ist ca. 1,70 m groß, von kräftiger Statur und hat braunes schulterlanges Haar. Bekleidet ist sie wahrscheinlich mit einer grünen Jacke mit Ankern, schwarzen Hosen und weißen Turnschuhen.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Ilka Espinosa machen? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei in Saalfeld unter 03671-56-0 oder die Kriminalpolizei in Rudolstadt unter 03672-417-0.

