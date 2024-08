LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Edgar Ehnes

Pößneck (ots) - Am Montag, gegen 11.40 Uhr, befuhr der 67-jährige Fahrer eines PKW den Parkplatz in Pößneck in der Saalfelder Straße. Hier kam es zu einer leichten Berührung des Fahrzeuges mit der 83-jährigen Fußgängerin. Die Frau kam zu Fall. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

