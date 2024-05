LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 66-Jähriger Martha Schmied

Saalfeld (ots) - Am Freitag ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Köditgasse in Saalfeld ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines E-Scooters befuhr die Köditzgasse aus Richtung Markt kommend, der Fahrzeugführer eines bisher unbekannten Pkw fuhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Köditzgasse auf und es kam zur Kollision mit dem E-Scooter. Der Fahrzeugführer kam hierdurch zu Fall und wurde leicht ...

