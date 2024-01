LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jähriger Charlotte Ella von Strom

B281/ Gorndorf (ots) - Am Samstagvormittag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 281 Höhe Gorndorf durchgeführt. Bei erlaubten 80 km/h durchfuhren in Richtung Gera mehr als 880 Fahrzeuge die Messörtlichkeit. Es wurden 56 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 21 Fällen wurde ein ...

