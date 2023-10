Thimmendorf - Gahma (ots) - Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Thimmendorf und Gahma kam es gestern Morgen gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad die Straße entlang und kam vermutlich aufgrund überfrierender Nässe von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte sich der 17-Jährige und kam in ein Krankenhaus. An dem Zweirad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

mehr