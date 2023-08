LPI-SLF: Suche nach vermissten Heiko Friedhelm Stang

Uhlstädt (ots) - Am gestrigen Abend kam es in der Ortslage Uhlstädt gegen 22:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 74-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von Jena kommend in Richtung Rudolstadt. In der Nähe des Dönerimbisses in der Ortslage Uhlstädt kam ihr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Dieses Auto kam auf die Fahrbahn der 74-Jährigen, sodass es zu einem seitlichen Zusammenstoß kam. ...

