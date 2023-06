LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Neuhaus-Schierschnitz (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 07:00 Uhr kam es in der Ortslage Neuhaus-Schierschnitz im Bereich der Sonneberger Straße zu einem Verkehrsunfall an einem Zebrastreifen. Ein 8-Jähriger überquerte die Straße am Fußgängerüberweg. Dies übersah eine 37-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß mit dem Kind. Der 8-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug ...

mehr