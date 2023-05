LPI-SLF: Vermisstes 14 jähriges Mädchen

Rudolstadt-Schwarza (ots) - Vermutlich ein technischer Defekt löste den Brand in einem Einfamilienhaus am Samstagabend in Schwarza aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: ...

mehr